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|05.Jul.2026
MorphZone (Forum)
| MorphOS: Web-Browser Wayfarer 11.4
Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat ein Update seines Web-Browsers Wayfarer für MorphOS veröffentlicht. Die Version 11.4 bereinigt ein schon länger bestehendes Problem, das zum Einfrieren von Videos über mehrere Sekunden hinweg führte.
Download: wayfarer.lha (39 MB) (snx)
[Meldung: 05. Jul. 2026, 05:42] [Kommentare: 0]
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