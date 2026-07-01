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05.Jul.2026
MorphZone (Forum)


 MorphOS: Web-Browser Wayfarer 11.4
Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat ein Update seines Web-Browsers Wayfarer für MorphOS veröffentlicht. Die Version 11.4 bereinigt ein schon länger bestehendes Problem, das zum Einfrieren von Videos über mehrere Sekunden hinweg führte.

Download: wayfarer.lha (39 MB) (snx)

[Meldung: 05. Jul. 2026, 05:42] [Kommentare: 0]
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