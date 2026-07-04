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05.Jul.2026



 MorphOS-Storage-Uploads bis 04.07.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 04.07.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
fheroes2_1.1.17.lha       Games/Strategy            fheroes2 is a recreatio...
Wayfarer_11.4.lha         MorphOS-update            Wayfarer is the latest ...
airScanner_0.74.lha       Office/Scan               Driverless eSCL/AirScan...
FontTester_2.10.lha       Office/Show               Font Tester
Sigma_1.4.lha             Office/Spreadsheet        Sigma Demo - a spreadsh...
(snx)

[Meldung: 05. Jul. 2026, 05:42] [Kommentare: 0]
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