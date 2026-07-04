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05.Jul.2026



 OS4Depot-Uploads bis 04.07.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 04.07.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
libfreetype.lha          dev/lib 4Mb   4.1 A Free, High-Quality, and Portab...
libharfbuzz.lha          dev/lib 13Mb  4.1 HarfBuzz text shaping engine
libsdl2_ttf.lha          dev/lib 4Mb   4.1 A Freetype 2.0 wrapper for SDL2
libsdl3_ttf.lha          dev/lib 4Mb   4.1 A Freetype 2.0 wrapper for SDL3
libxvidcore.lha          dev/lib 1Mb   4.1 MPEG-4 Simple and Advanced Simpl...
libcurl.lha              dev/lib 3Mb   4.1 The multiprotocol file transfer ...
libopenssl.lha           dev/lib 22Mb  4.1 The open source toolkit for SSL/TLS
libx264.lha              dev/lib 12Mb  4.1 H.264/MPEG-4 AVC video compressi...
pirates_resque.lha       gam/chi 29Mb  4.1 Eyes candy game for X5000
super_trevor_land.lha    gam/pla 80Mb  4.1 Optimized version of the isometr...
hwp_soundfx.lha          lib/hol 1Mb   4.0 Hollywood plugin for SoundFX
amigagpt.lha             net/cha 5Mb   4.1 App for chatting to ChatGPT
tgamiga.lha              net/cha 332kb 4.1 Native MTProto Telegram chat client
curl.lha                 net/mis 692kb 4.1 Command line URL file transfer
transfer.lha             net/mis 483kb 4.0 Serial file transfers between 2 ...
slovo.lha                off/wor 4Mb   4.1 Simple wordprocessor
fonttester.lha           uti/tex 2Mb   4.0 Tool to test the fonts installed...
v-mplayer.lha            vid/med 18Mb  4.1 Modern Mediaplayer with Hollywoo...
videovortex.lha          vid/pla 6Mb   4.1 A frontend for YT to search/view...
(snx)

[Meldung: 05. Jul. 2026, 05:42] [Kommentare: 0]
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