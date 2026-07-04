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05.Jul.2026



 Aminet-Uploads bis 04.07.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 04.07.2026 dem Aminet hinzugefügt:
zlogin.lha                     comm/bbs    30K  OS3 RLogin Door to play rem...    
crashedit_aos.lha              comm/fido  732K  OS3 FTN message editor                       
AmiWeatherForeCasts16.lha      comm/misc   57K  OS3 Weather forecasting app...          
transfer.lha                   comm/misc  483K  VAR Serial file transfers b...   
tgamiga.i386-aros.lha          comm/tcp   256K  ARO Native MTProto Telegram...      
tgamiga.m68k-amigaos.lha       comm/tcp   239K  OS3 Native MTProto Telegram...      
tgamiga.ppc-amigaos.lha        comm/tcp   332K  OS4 Native MTProto Telegram...      
tgamiga.ppc-morphos.lha        comm/tcp   360K  MOS Native MTProto Telegram...      
tgamiga.x86_64-aros.lha        comm/tcp   352K  ARO Native MTProto Telegram...      
TheWire13.lha                  comm/tcp   105K  OS3 lightweight TCP/IP stac...                 
Amelinium.lha                  comm/www   3.2M  OS3 Modern Amiga Web Browse...         
Lubricator.lha                 comm/www   157K  OS3 GUI HTTP search/downloa...   
RSSTicker.lha                  comm/www    21K  OS3 Multiple RSS NewsScroll...
strange68K.lha                 comm/www   398K  OS3 strange' is strange                      
Sevgi_Engine.lha               dev/c      899K  OS3 Open source video game ...            
wla_dx_v10.7.lha               dev/cross   11M  OS3 WLA DX - Cross Macro As...   
HWP_SoundFX.lha                dev/hwood  1.1M  VAR ultimate sound processo...   
AmiShockolate.zip              game/actio 1.7M  ARO Porting of Shockolate (...     
Super_Trevor_Land_AROS.zip     game/jump   62M  ARO Isometric platformer fo...      
Super_Trevor_Land_OS4.lha      game/jump   80M  OS4 Isometric platformer, o...  
galamiga.zip                   game/shoot 330K  OS3 Galaga-inspired arcade ...           
MiniConnect4.lha               game/wb     64K  OS3 Multiplayer Online Conn...         
optipng-morphos.lha            gfx/misc   3.9M  MOS Advanced PNG optimizer                   
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    12M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    11M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
AmiNetRadioV41.lha             mus/play   996K  OS3 Amiga multiformat audio...           
MASWaver.lha                   mus/play    27K  OS3 Webradio Streamer for M...         
tinyedit_aos.lha               text/edit  626K  OS3 Lightweight text editor                  
AmiTLS13.lha                   util/libs   35K  OS3 A new compact TLS/HTTPS...    
IdentifyMOS.lha                util/libs   13K  MOS Identify.library replac... 
AmigaGPT.lha                   util/misc  5.0M  VAR App for chatting to Cha...              
ISSTracker.lha                 util/misc   68K  OS3 ISS live Tracker on a W...           
VATestprogram.zip              util/misc   11M  OS3 Versatile Amiga Testpro...              
xSysInfo.lha                   util/moni   80K  OS3 Classic Amiga System In...
(snx)

[Meldung: 05. Jul. 2026, 05:42] [Kommentare: 0]
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