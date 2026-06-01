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05.Jul.2026
A500Fan (ANF)


 Super Trevor Land: Update für AmigaOS 4
Das Spiel Super Trevor Land (amiga-news.de berichtete) ist nun auch unter AmigaOS 4 flüssig spielbar. Anstelle des Software-Renderings wird jetzt das RebelSDL-Plugin für Hollywood genutzt, welches GPU-Unterstützung bietet. Benötigt werden die neueste SDL-Version aus dem OS4Depot, OpenGLES 2.0, Warp3D Nova und die entsprechenden Treiber aus dem Enhancer-Paket von A-EON Technology.

Download: super_trevor_land.lha (80 MB) (snx)

[Meldung: 05. Jul. 2026, 16:54] [Kommentare: 0]
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