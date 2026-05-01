|06.Jul.2026
| Rundenbasierter Strategie-Rollenspiel-Mix: Fehler in "Ecliptic" behoben
Ecliptic ist ein rundenbasierter Strategie-/Rollenspiel-Mix, bei dem der Spieler ein gigantisches, schwer beschädigtes Raumschiff von feindlichen Aliens befreien muss (amiga-news.de berichtete). Dieses Update behebt einen Fehler, durch den ein Roboter, der versuchte, über den Aufzug zu laufen, das Level nicht wie vorgesehen verlassen konnte. (dr)
[Meldung: 06. Jul. 2026, 18:53] [Kommentare: 0]
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