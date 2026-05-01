06.Jul.2026









"amigazen"-Projekt: Feedback zu aktuellen Entwicklungsprojekten erwünscht

Neben der Weiterentwicklung des Amiga-Browsers AWeb (amiga-news.de berichtete), hat das "amigazen"-Projekt eine Reihe laufender Entwicklungsprojekte, zu denen Feedback von Interessierten erwünscht ist. AmiHTTP ist ein eigenständiger HTTP-Stack, der das Hinzufügen von HTTP- und HTTPS-Funktionalität vereinfacht und die komplizierte Verknüpfung von bsdsocket.library und AmiSSL (bzw. AmiTLS) abstrahiert, um https://-URLs zu unterstützen.



Derzeit verwendet AWeb 3.6 weiterhin sein eigenes integriertes HTTP-Modul, doch im Rahmen der Tests von AmiHTTP gibt es eine experimentelle AWeb-Build-Konfiguration, die stattdessen AmiHTTP nutzt. AmiHTTP enthält einen "AGet"-Befehl, der wget oder curl ähnelt, sowie Beispielcode für "HTTPStream", der einen HTTP-Live-Streaming-Client implementiert.

Derzeit verwendet AWeb 3.6 weiterhin sein eigenes integriertes HTTP-Modul, doch im Rahmen der Tests von AmiHTTP gibt es eine experimentelle AWeb-Build-Konfiguration, die stattdessen AmiHTTP nutzt. AmiHTTP enthält einen "AGet"-Befehl, der wget oder curl ähnelt, sowie Beispielcode für "HTTPStream", der einen HTTP-Live-Streaming-Client implementiert. AmiTLS ist eine neue SSL/TLS-Bibliothek für den Amiga, die auf dem Open-Source-Projekt BearSSL basiert.



AmiTLS ist zwar nicht so funktionsreich wie AmiSSL, das auf der leistungsstarken OpenSSL-Bibliothek basiert, bietet jedoch eine einfachere, "Amiga-freundlichere" API und benötigt - was entscheidend ist - nur etwa ein Zehntel des für AmiSSL erforderlichen Speichers. AmiHTTP kann so kompiliert werden, dass es entweder mit AmiSSL oder mit AmiTLS funktioniert. Sowohl AmiHTTP als auch AmiTLS verfügen über funktionsfähige Builds - es wird um Feedback zum API-Design gebeten, bevor die Funktionssignaturen endgültig festgelegt und eingefroren werden. Die z.library ZLib ist die allgegenwärtige Komprimierungsbibliothek, die nun wieder als gemeinsam genutzte Bibliothek zur Verfügung steht.

AWeb 3.6 verwendet mindestens zwei statisch eingebundene Kopien der bekannten Komprimierungsbibliothek "zlib" - für die HTTP-gzip-Kodierung und für PNG-Bilder. Im Laufe der Jahre gab es mehrere Veröffentlichungen einer gemeinsam genutzten Bibliothek namens "z.library" von verschiedenen Anbietern, die eine für den Amiga typische effiziente Speichernutzung ermöglichen. Anstatt eine weitere Kopie von zlib statisch in die amihttp.library zu verknüpfen, ist dieses neue Projekt so konzipiert, dass es ausschließlich mit der gemeinsam genutzten Bibliotheksversion arbeitet und automatisch gzip-HTTP-Streams aktiviert, sobald z.library auf dem System geladen werden kann. Diese Version gewährleistet die ABI-Kompatibilität mit allen anderen Versionen der gemeinsam genutzten Bibliothek "z.library" und basiert auf zlib 1.2.11 aus dem Jahr 2017. Ein neues Projekt-Repository für die Zusammenarbeit wird es einfacher machen, zlib auf den Stand einer neueren Version zu bringen.

AWeb 3.6 verwendet mindestens zwei statisch eingebundene Kopien der bekannten Komprimierungsbibliothek "zlib" - für die HTTP-gzip-Kodierung und für PNG-Bilder. Im Laufe der Jahre gab es mehrere Veröffentlichungen einer gemeinsam genutzten Bibliothek namens "z.library" von verschiedenen Anbietern, die eine für den Amiga typische effiziente Speichernutzung ermöglichen. Anstatt eine weitere Kopie von zlib statisch in die amihttp.library zu verknüpfen, ist dieses neue Projekt so konzipiert, dass es ausschließlich mit der gemeinsam genutzten Bibliotheksversion arbeitet und automatisch gzip-HTTP-Streams aktiviert, sobald z.library auf dem System geladen werden kann. Diese Version gewährleistet die ABI-Kompatibilität mit allen anderen Versionen der gemeinsam genutzten Bibliothek "z.library" und basiert auf zlib 1.2.11 aus dem Jahr 2017. Ein neues Projekt-Repository für die Zusammenarbeit wird es einfacher machen, zlib auf den Stand einer neueren Version zu bringen. btree.library: AmigaOS 4 enthält mehrere für Entwickler nützliche Utility-Bibliotheken, die auf dem klassischen Amiga nicht verfügbar sind. "btree.library" ist eine der einfachsten davon, und um die Funktionen des klassischen Amiga und von AmigaOS 4 anzugleichen, hat das "amigazen"-Projekt eine 68k-Version erstellt, die nun zur Begutachtung bereitsteht. Diese Implementierung besteht vollständig aus neuem Open-Source-Code, ist jedoch ABI-kompatibel mit der AmigaOS-4-Version.

LZXa ist eine "Clean-Room"-Neuimplementierung von LZX mit Funktionen zum Komprimieren und Dekomprimieren. Das Programm wurde in reinem ANSI-C geschrieben und implementiert alle wesentlichen Funktionen des ursprünglichen LZX-Befehls neu. Es basiert auf einem Kern aus einer statischen Link-Bibliothek, libalzx, und richtet sich an alle, die LZX-Archivunterstützung in ihre Anwendung integrieren möchten. Eine Amiga-Version ist enthalten, das Programm sollte sich jedoch problemlos auch auf Mac, Linux usw. kompilieren lassen.

Lhassa ist ein Lh-Archiv-Subsystem für den Amiga, das die „lh.library“ bereitstellt – eine gemeinsam genutzte Bibliothek mit DOS-ähnlichen Datei-E/A-Funktionen für die Arbeit mit LHA-Archiven sowie eine Open-Source-Neuimplementierung des ursprünglichen LHA-Befehls und ein brandneues, schlankes und Amiga-natives LHA-Archivverwaltungstool namens LhX. (dr)



[Meldung: 06. Jul. 2026, 22:07] [Kommentare: 0]

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