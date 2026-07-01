|07.Jul.2026
| Kommentar auf heise: Das Ende der Spiele-Datenträger
Nico Ernst kommentiert auf heise.de Sonys Ankündigung, ab Januar 2028 keine neuen PlayStation-Spiele mehr auf physischen Datenträgern zu veröffentlichen. Der heise-Redakteurund nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Sein Fazit: konsumentenfeindlich. Der Beitrag ist auch für Amiga-Fans ein Anlass zur Reflexion:
Wer heute noch auf dem Gebrauchtmarkt Spiele erwirbt und die Disketten einlegt, erlebt den Wert physischer Datenträger unmittelbar (so die Datenträger lesbar sind). Auch die zahlreichen Neuerscheinugen für den Amiga kommen aktuell häufig in physischer Form mit Datenträgern. Digitale Lizenzen bieten diese Langlebigkeit nicht, aber auch nicht das Gefühl, die erworbene Ware wirklich zu besitzen. Digitales existiert oft nur so lange, wie ein Anbieter sein Store-Angebot aufrechterhält. Ernst schlägt daher vor, die Forderung "Stop Killing Games" um "Stop Killing Game Discs" zu erweitern. (nba)
[Meldung: 07. Jul. 2026, 10:49] [Kommentare: 2 - 07. Jul. 2026, 11:47]
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