amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
08.Jul.2026



 Amiga-Emulator: WinUAE 6.1.0, Betaversion 9 für Mac OS und Linux
Stefan Reinauers jüngste Testversion des beliebten Amiga-Emulators WinUAE für Mac OS und Linux, die heute veröffentlichte Betaversion 9, bewahrt - neben weiteren Neuerungen - nun bei Neustarts die gewählte Konfiguration und wird unter Mac OS vom Launcher aus jetzt korrekt mit der Tastenkombination Cmd-Q beendet. (snx)

[Meldung: 08. Jul. 2026, 06:56] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.