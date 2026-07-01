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|08.Jul.2026
| Amiga-Emulator: WinUAE 6.1.0, Betaversion 9 für Mac OS und Linux
Stefan Reinauers jüngste Testversion des beliebten Amiga-Emulators WinUAE für Mac OS und Linux, die heute veröffentlichte Betaversion 9, bewahrt - neben weiteren Neuerungen - nun bei Neustarts die gewählte Konfiguration und wird unter Mac OS vom Launcher aus jetzt korrekt mit der Tastenkombination Cmd-Q beendet. (snx)
[Meldung: 08. Jul. 2026, 06:56] [Kommentare: 0]
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