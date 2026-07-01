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08.Jul.2026
MorphZone (Forum)


 Telegram-Amiga-Client 0.0.5
Die Alphaversion 0.0.5 des Telegram-Clients von Michele 'kaffeine' Dipace bietet nun u.a. die Darstellung der echten Avatare in der Chat-Liste, die Autovervollständigung bei Erwähnungen in Gruppen und optional die Darstellung auf einem eigenen Bildschirm.

Der Amiga-Client liegt für AmigaOS 3.x, AmigaOS 4, AROS (x86) und MorphOS vor. (snx)

[Meldung: 08. Jul. 2026, 06:57] [Kommentare: 1 - 08. Jul. 2026, 11:27]
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