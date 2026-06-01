amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
10.Jul.2026



 Inoffizielle Auffrischung des Doom-Klons: GloomReforged AGA 1.5
Auf Basis der vor einigen Jahren freigegebenen Quellcodes ist mit Gloom Reforged eine inoffizielle, aufgefrischte Überarbeitung von Gloom erschienen, die mit Gloom (Classic), Gloom Deluxe, Gloom 3 und Zombie Massacre kompatibel ist.

Version 1.5 bezeichnet der Entwickler als erst P96-Testversion.

Direkter Download: GloomReforged-AGA-P96-v1.5.lha (279 KB) (dr)

[Meldung: 10. Jul. 2026, 06:45] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.