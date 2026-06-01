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|10.Jul.2026
| Inoffizielle Auffrischung des Doom-Klons: GloomReforged AGA 1.5
Auf Basis der vor einigen Jahren freigegebenen Quellcodes ist mit Gloom Reforged eine inoffizielle, aufgefrischte Überarbeitung von Gloom erschienen, die mit Gloom (Classic), Gloom Deluxe, Gloom 3 und Zombie Massacre kompatibel ist.
Version 1.5 bezeichnet der Entwickler als erst P96-Testversion.
Direkter Download: GloomReforged-AGA-P96-v1.5.lha (279 KB) (dr)
[Meldung: 10. Jul. 2026, 06:45] [Kommentare: 0]
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