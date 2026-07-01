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10.Jul.2026



 Linux/macOS: Emu68-Hatcher 0.6.0
Christopher Reemts' Emu68-Hatcher erstellt unter macOS oder Linux "schlüsselfertige" SD-Karten mit vorkonfiguriertem AmigaOS 3 für Amiga-Rechner mit einer PiStorm-CPU-Karte. Version 0.6.0 unterstützt nun auch AmigaOS 3.9. Außerdem wurden fehlende Tooltypes wiederhergestellt, wodurch das Problem mit dem Autostart behoben ist. (dr)

[Meldung: 10. Jul. 2026, 07:14] [Kommentare: 0]
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