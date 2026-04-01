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10.Jul.2026



 Linux-Werkzeug für Amiga-Diskimages und SDCards: Emu68-bootstrap 1.1
Als Alternative zum Windows-Programm Emu68-Imager können mit Emu68-bootstrap unter Linux SD-Karten und Laufwerksabbildungen für den Amiga erzeugt werden (amiga-news.de berichtete). Änderungen in der Version 1.1):

Program updates

setup_disk.sh
  • Has no more to be called as root. It uses sudo only where it is required
  • Better error detection with log file. Last lines are displayed on error
  • Now support image file
package.sh
  • Now supports tooltypes import from text files (see documentation)
  • hst-amiga and hst-imager operations are now logged in the tmp directory. Last lines are displayed on error
  • Now support post-processing script that is executed just before transfering all files to amiga partitions (see documentation)
  • Some minor bugs corrections
  • Now supports image file in addition to real devices
New Packages
  • cdgames : supports Spherical Worlds, Tales From Heaven and Ultimate Gloom (ISO images must be provided)
New entries in packages

addons
  • GoVars
  • GrabScreen
  • iTidy
  • newmeter
  • ScreenTime
  • tabexec
(dr)

[Meldung: 10. Jul. 2026, 20:37] [Kommentare: 0]
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