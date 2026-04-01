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|10.Jul.2026
| Linux-Werkzeug für Amiga-Diskimages und SDCards: Emu68-bootstrap 1.1
Als Alternative zum Windows-Programm Emu68-Imager können mit Emu68-bootstrap unter Linux SD-Karten und Laufwerksabbildungen für den Amiga erzeugt werden (amiga-news.de berichtete). Änderungen in der Version 1.1):
Program updates
setup_disk.sh
addons
[Meldung: 10. Jul. 2026, 20:37] [Kommentare: 0]
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