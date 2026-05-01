|10.Jul.2026
| m68k-Assemblerunterstützung: m68kplugin 0.2.4 für JetBrains
Neben Chris 'platon42' Hodges' MC68000 Assembly Language Plugin für die integrierten Entwicklungsumgebungen von Jetbrains stellt auch Yann Cébron eins zur Verfügung (amiga-news.de berichtete). Nun wurde die Version 0.2.4 veröffentlicht:
Changed
Added
- Mnemonic (reference) docs: separate variants with CCR/SR/USP operands (e.g., ANDI vs. ANDI to CCR vs. ANDI to SR)
- M68k Browser "Mnemonics" tab:
- add exclamation icon for privileged variants
- add Include CPU32 Only Mnemonics toggle filter
- Mnemonic docs: add Include MC68020 Only Variants toggle filter
- View | Quick Definition for (local) label: show up to five following statements; stop at the next (local) label
- Editor Color Scheme settings:
- add Labels | Symbol for label declarations for directives like EQU, SET etc.
- add Macros | Macro label for MACRO name label
- M68k Browser: support Navigate | Select In... to open the current editor element (instruction, directive, register) in browser
- M68k Browser: add keyboard shortcuts for toggling current pane settings (see tooltips)
- CPU32 support:
- BGND
- LPSTOP
- TBLS/TBLSN
- TBLU/TBLUN
- Code | Move Element Left/Right: support double data register (e.g., d0/d1 in mulu.l (a0),d0:d1)
Fixed
- M68k Browser "Amiga Hardware" tab: CIA registers change the link to reference docs to working one