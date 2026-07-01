amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
11.Jul.2026
Games That Weren't


 Amiga Games That Weren't: Spielbare Prototypen von "Ninjanimal"
"Ninjanimal" von Titus sollte ein seitwärts scrollendes Beat'em Up für diverse 8- und 16-Bit-Plattformen werden, wurde jedoch nie fertiggestellt. Amiga Games That Weren't hat jetzt spielbare Prototypen der Amiga- und ST-Umsetzungen aufgetrieben und zum Download verfügbar gemacht. (cg)

[Meldung: 11. Jul. 2026, 23:22] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.