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|12.Jul.2026
| Text-Adventure: The Secret of Barron Wood
Das Text-Adventure "The Secret of Barron Wood" ist als Kurzgeschichte gedacht, d.h. das Erkunden des Waldes und die Rätsel zum Lösen des jahrhundertealten Geheimnisses sind bewusst so angelegt, dass man in einer einzigen Sitzung zum Ende gelangen kann. (snx)
[Meldung: 12. Jul. 2026, 06:57] [Kommentare: 0]
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