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12.Jul.2026



 Programmsammlung: AmigaTools 0.1 von Elyan Labs
Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Windows-Programm handelt es sich bei den AmigaTools von Elyan Labs um eine Programmsammlung für AmigaOS 3.x und AROS.

Konkret handelt es sich um einen Web-Browser (Gemini), Mastodon- und Nostr-Clients, einen MCP-Server, einen Claude-Client, die Lua-Programmiersprache, einen Sprach-Befehl für das narrator.device und eine Boing-Ball-Implementation. (snx)

[Meldung: 12. Jul. 2026, 06:58] [Kommentare: 0]
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