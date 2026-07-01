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12.Jul.2026



 MEGA65: Amiga-500-Emulation auf MiSTer-Basis
Für den Mega65, eine FPGA-basierte Implementation des C65 (amiga-news.de berichtete), gibt es unter dem Titellink nun auch einen Amiga-500-Core zur Emulation eines entsprechenden PAL-OCS-Rechners mit jeweils 512 KB Chip- und Slow-RAM via nachgebildeter A501-Speichererweiterung. (snx)

[Meldung: 12. Jul. 2026, 06:58] [Kommentare: 0]
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