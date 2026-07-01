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12.Jul.2026
MorphZone (Webseite)


 MorphOS: CellBasics-Betatestprogramm gestartet
CellBasics ist ein Tabellenkalkulationsprogramm für MorphOS von Jacek 'jacadcaps' Piszczek (amiga-news.de berichtete). Dieser Tage hat nun der öffentliche Betatest begonnen - wie beim Autor üblich, findet der entsprechende Austausch über einen Forumseintrag der MorphZone statt.

Das Programm unterstützt die meisten Excel-Funktionen in mehreren Sprachen, lädt und speichert im XLSX- sowie CSV-Format und verfügt über eine umfassende ARexx-Schnittstelle, sodass es auch vollständig von einem Skript aus genutzt werden kann, um etwa lediglich schnell ein paar Excel-Formeln anzuwenden. (snx)

[Meldung: 12. Jul. 2026, 06:58] [Kommentare: 0]
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