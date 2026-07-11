|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|12.Jul.2026
| MorphOS-Storage-Uploads bis 11.07.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 11.07.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
ACM_1.15.lha Audio/Convert A little tool to conver... SoundFX_1.0.lha Dependencies/Hollywood Ultimate sound processo... less-704.lha Development/GeekGadgets A paginator similar to ... AmiArcadia_36.51.lha Emulation A Signetics-based machi... Modulo_0.3.lha Graphics/3D 3D solid modeler based ... optipng-7.9.1.lha Graphics/Tools An advanced PNG optimizer. ImagePrint_1.2.lha Graphics/Tools Send images to the Morp... AmigaGPT_3.0.0.lha Misc App for chatting to Cha... RadioNet_0.4.lha Network/Streaming Internet radio player (... Sigma_1.9.lha Office/Spreadsheet Sigma Demo - a spreadsh... Stylos_2.0.lha Office/WordProcessor Stylos Demo - Word Proc... nextvi-6.1.lha Text/Edit Nextvi is a vi/ex edito...(snx)
[Meldung: 12. Jul. 2026, 06:58] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.