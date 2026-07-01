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13.Jul.2026



 Print-/PDF-Magazin: COMPUTE!'s Gazette, Ausgabe 13
COMPUTE!'s Gazette ist ein Print-/PDF-Magazin, das im Jahr 2025 neu aufgelegt wurde und sich mit dem kompletten Spektrum an Retro-Rechnern befasst. Die digitale bzw. gedruckte Ausgabe #13 bietet unter anderem eine Commodore-Ecke und ein BASIC-Tutorial. (dr)

[Meldung: 13. Jul. 2026, 06:45] [Kommentare: 0]
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