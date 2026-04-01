13.Jul.2026









MorphOS: Textverarbeitung Stylos 2.0

Mitte April hatten wir Yannick 'Papiosaur' Buchys Textverarbeitungsprogramm "Stylos" für MorphOS vorgestellt, jetzt hat er die Version 2.0 veröffentlicht, die folgende Features bietet: WYSIWYG-Bearbeitung mit vollständiger Unicode/UTF-8-Unterstützung und CJK-Schrift-Fallback

Export in PDF (Vektortext, eingebettete Schriften), RTF und Nur-Text (registriert)

Tabellen mit Zellfarben und Rahmen, schwebende Bilder, Aufzählungs- und nummerierte Listen

Fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen, hoch-/tiefgestellt, Hyperlinks

Zoom 25% bis 250%, unbegrenztes Rückgängig/Wiederherstellen, Suchen & Ersetzen

TrueType (.ttf, .ttc, .otf) Rendering über TTEngine, automatische Schrifterkennung

Drag & Drop für Text-, RTF- und Bilddateien (JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF, IFF)

Position und Größe (X/Y/Breite/Höhe) eines ausgewählten Bilds oder einer Tabelle direkt in der unteren Leiste bearbeiten (Tastatur oder Mausrad)

Kopf- und Fußzeilen (oberen oder unteren Rand doppelklicken) mit automatischer Seitennummerierung über das Feld {PAGE}

Automatisches Inhaltsverzeichnis aus Überschrift 1-3-Absätzen, mit Füllpunkten und rechtsbündigen Seitenzahlen (F5)

Tabstopps pro Absatz (Links, Zentriert, Rechts, Dezimal) auf dem Lineal gesetzt, und anpassbare Absatzstile (Normal, Titel, Überschrift 1-3) mit dem Dokument gespeichert

Mehrspaltiges Seitenlayout (1 bis 3 Spalten) mit per Mausrad einstellbaren Stegen und Rändern

Treiberloses Netzwerkdrucken über IPP / AirPrint auf kompatible Drucker, mit automatischer Erkennung (registriert)

OpenDocument- (ODT) und Word- (DOCX) Dokumente importieren: Text, Stile, Überschriften, Listen, Tabellen und Bilder

Rechtschreibprüfung (F7) mit roten Unterstreichungen und Vorschlägen per Rechtsklick, dazu ein Druckdialog mit Registerkarten, Live-Vorschau und mehreren Seiten pro Blatt (N-up)

Fußnoten und Endnoten mit automatischer Neunummerierung und einem generierten Abschnitt "Anmerkungen" Eine Demoversion ist verfügbar. Nach einer Registrierung für 39,90 Euro sind auch das Speichern, der PDF- und RTF-Export sowie kostenlose Updates freigeschalten. Ebenso bietet der Entwickler die Option, für 49,90 Stylos, und die Netzwerkanwendungen IPP-Print und IPP-Scan freizuschalten. (dr)



[Meldung: 13. Jul. 2026, 08:50] [Kommentare: 0]

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