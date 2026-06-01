|13.Jul.2026
| Text-Adventure: Update für The City of Gold - Part 1
Per Holmström (Grottkräl) hat mit "The City of Gold - Part 1" ein textbasiertes CRPG-Adventure für den Amiga veröffentlicht, eine Mischung aus Computer Role-Playing Game (cRPG) und klassichem Text-Adventure (amiga-news.de berichtete). Mit dem erneuten Update wurde ein Fehler im Code behoben, durch den es niemandem gelingen konnte, das Spiel zu beenden. (dr)
[Meldung: 13. Jul. 2026, 09:36] [Kommentare: 0]
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