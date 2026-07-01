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13.Jul.2026



 Amiga-Emulator in Rust: Copperline 0.11.0
Der in Rust verfasste Amiga-Emulator Copperline, ursprünglich bloß zu Diagnosezwecken geschrieben, weist mit der Version 11 eine Reihe von Neuerungen auf, legt dabei den Schwerpunkt auf Hardware-Treue und Leistung: unter anderem können Host-Verzeichnisse nun als native AmigaDOS-Volumes eingebunden (und gebootet) werden. Die in 0.10.0 als bekannte Probleme vermerkten Anzeigeprobleme sind in dieser Version behoben. (dr)

[Meldung: 13. Jul. 2026, 09:42] [Kommentare: 0]
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