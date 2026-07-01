amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
13.Jul.2026



 AmigaOS 4: C-Laufzeitbibliothek clib4 Version 2.3
Andrea 'afxgroup' Palmatès "clib4" ist eine C-Laufzeitbibliothek, die speziell für AmigaOS 4 entwickelt wurde und deswegen leichter zu pflegen sein soll und das Implementieren fehlender clib2-Funktionen erleichtern soll. Änderungen in Version 2.3, die, wie uns der Entwickler auf Nachfrage bestätigt, mit der erst kürzlich veröffentlichten Version 3.1.0 des Odyssey-Web-Browsers kompatibel ist:
  • Fix/remove obsolete dos definitions
  • Fixes for the pipelines
  • stdlib: implement malloc_usable_size()
  • socket: switch getaddrinfo to *_r lookups and add threaded test
Direkte Downloads:
clib4-v2.3.lha (1,9 MB)
clib4-v2.3_SPE.lha (1,7 MB) (dr)

[Meldung: 13. Jul. 2026, 09:49] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.