|14.Jul.2026
Andreas Falkenhahn (ANF)
| Hollywood: HTTP Streamer 2.1 veröffentlicht
Für die Multimedia-Entwicklungsumgebung Hollywood ist das Plugin HTTP Streamer in Version 2.1 erschienen. Das Update bringt eine wichtige Fehlerbehebung ausschließlich für die Plattformen AmigaOS 3, AmigaOS 4 und AROS; für alle anderen Plattformen ist Version 2.1 identisch mit Version 2.0 (amiga-news.de berichtete). Das Plugin steht kostenlos auf dem Hollywood-Portal zum Download bereit. (nba)
[Meldung: 14. Jul. 2026, 18:41] [Kommentare: 0]
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