|14.Jul.2026
| Podcast: The Retro Hour über OctaMED, Amiga und dunkle 80er-Musik
In Episode 539 des Podcasts The Retro Hour ist Paulee Alex Bow, Synthesizer-Musiker, Performer und Schöpfer des selbst definierten Genres "Bleakwave", zu Gast. Im Gespräch geht es um seine Leidenschaft für dunkle 80er-Musik und den Commodore Amiga: wie OctaMED zum Herzstück seines modernen Hardware-Synth-Setups wurde, warum originale Maschinen für ihn nicht zu ersetzen sind und wie er live mit zwei Amigas auf der Bühne steht. Außerdem spricht der nonbinäre Künstler über den Soundtrack zu Arcade Dreams, Amiga-MIDI und die spirituelle Seite der Amiga-Community. Das Interview beginnt ab Minute 48:21. (nba)
[Meldung: 14. Jul. 2026, 19:29] [Kommentare: 0]
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