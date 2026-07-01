|15.Jul.2026
| Experimentelle Programmiersprache für den Amiga: exile-lang 1.0.0
Bei Exile handelt es sich um eine neue, noch in Entwicklung befindliche Programmiersprache, welche eine Syntax im Rust-Stil aufweist (fn, let, geschweifte Klammern, keine Klammern um if/while) und letztlich ANSI-C-Code mit dem Ziel Amiga/m68k (Kickstart 1.3, Amiga 500) kompiliert. Zu Entwicklungs- und Testzwecken läuft sie aber auch unter Mac OS und Linux.
Die nun veröffentlichte Version 1.0 kompiliert sich erstmals selber. Weitere Informationen sind in der Datei exile-by-example.md zu finden. (snx)
[Meldung: 15. Jul. 2026, 06:57] [Kommentare: 0]
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