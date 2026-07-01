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|15.Jul.2026
| AmigaOS 4: Portierung von Plants vs. Zombies
PvZ-Portable ist eine Reimplementation des Electronic-Arts-Titels "Plants vs. Zombies", um diesen auch auf anderen Plattformen laufen zu lassen. Die Originaldateien des Tower-Defense-Spiels werden benötigt.
Download: plants_vs_zombies.lha (7 MB) (snx)
[Meldung: 15. Jul. 2026, 06:57] [Kommentare: 2 - 15. Jul. 2026, 10:08]
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