16.Jul.2026

amiga-imager.de (ANF)







macOS: Amiga Imager 0.99, Tester gesucht

Thomas Luebkers Amiga-Imager erzeugt unter Mac OS Boot-Images für klassische Amigas, PiStorm/Emu68 oder den MiSTer. Version 0.99 ist der Release Candidate für die kommende Version 1.0: Seit Version 0.98 gilt ein Feature-Freeze, diese Ausgabe konzentriert sich auf Fehlerbehebungen und Feinschliff - mit einer bewussten Ausnahme: der neuen Unterstützung für Apollo/Vampire-Turbokarten.



Die wichtigsten Änderungen in Version 0.99: Unterstützung für Apollo/Vampire-Karten (68080): SAGA-RTG startet direkt im richtigen Bildschirmmodus, V4Net-/V2ExpEth-Netzwerk mit Roadshow, der SD-Kartenslot wird automatisch eingebunden, die offiziellen Apollo- Kickstart-Tools liegen dem Image bei (validiert auf einer echten Icedrake-A1200)

FreeWay-CP-USB-Karten erhalten ihren korrekten, eigenen Treiber

deutlich zuverlässigerer Erststart bei Classic-Builds: Locale-Abfrage und Dock erscheinen jetzt verlässlich; USB wird einmalig über Trident eingerichtet (im Handbuch beschrieben)

HDToolBox verweist bei UAE-/Amiberry-Builds nun auf den richtigen Treiber

lesbare NewMeter-Farben auf Classic-RTG-Bildschirmen, korrigierte Icon-Positionen, AmiSSL-Kompatibilitätskorrektur

optionales Paket mit den Voraussetzungen für den IMP3-Chat-Client der deutschen Amiga-Community

sämtliche Erststart-Helfer auf den erzeugten Images sind jetzt einfache, lesbare AmigaDOS-Skripte - alles, was der Build auf dem Amiga ablegt, lässt sich selbst einsehen

komplett neu geschriebenes Handbuch (12 Kapitel, auch als PDF) Amiga Imager 0.99 (Beta, Build 260715) benötigt macOS 14 oder neuer und läuft auf Apple Silicon und Intel.



Thomas Luebker schreibt: Rückmeldungen von Testern sind jetzt besonders wertvoll - gesucht werden vor allem Erfahrungen mit RTG-Karten (ZZ9000, P-Vision, VA2000, CyberVision, Picasso), Netzwerkkarten (PCMCIA, Zorro, Clockport, A314), USB-Karten (Subway, Highway, Algor, FreeWay), Vampire-Karten (V4-Familie und besonders V2), allen PiStorm-Varianten sowie UAE-, Amiberry- und MiSTer-Setups. Hilfreich sind dabei: Rechner und Karte, ROM-Version, die gewählte Konfiguration und das Build-Log, das die App neben dem Image ablegt. (cg)



[Meldung: 16. Jul. 2026, 23:45] [Kommentare: 0]

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