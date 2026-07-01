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|16.Jul.2026
mithrendal
| Web-basierter Emulator: vAmigaWeb meets Coppenheimer
mithrendal schreibt: "vAmigWeb hat ein sehr cooles Feature eingebaut bekommen. Memviewer mit Farbunterscheidung zwischen Blitter und CPU so kann man genau sehen, welches Spiel/Demo im Speicher was mit dem 'mächtigen' Blitter so anstellt, oder ob 'nur' mit der CPU gemalt wird.
Wie gehts?
Als Referenz diente Coppenheimer von Alexander 'Losso' Grupe." (cg)
[Meldung: 16. Jul. 2026, 23:54] [Kommentare: 0]
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