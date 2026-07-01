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17.Jul.2026



 Konverter für Godot-Projekte: Godot2Amiga 0.7.3
Godot2Amiga übersetzt Projekte der freien Spiele-Engine Godot mithilfe der Amiga C Engine (ACE) in nativen C-Code, der sich auf dem Amiga ausführen lässt. Aktuelle Zielplattform ist ein Amiga 500 mit Kickstart 1.3 und OCS-Chipsatz.

Mit der aktuellen Alphaversion 0.7.3 ist die erste verifizierte End-to-End-Pipeline von einer Godot-Textszene zu einem laufenden Amiga-Programm fertiggestellt. Der aktuelle Stand des Projektes wird folgendermaßen beschrieben:
  • Project validation
  • Build generation
  • Asset conversion
  • Native compilation
  • ELF → HUNK conversion
  • Runtime packaging
  • FS-UAE launcher
  • Runtime asset loading
(dr)

[Meldung: 17. Jul. 2026, 22:44] [Kommentare: 0]
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