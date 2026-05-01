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18.Jul.2026
Indie Retro News (Webseite)


 Jump'n Shoot: Vector Dreams
Das mit dem Construction Kit Redpill entwickelte "Vector Dreams" (Video) ist ein Single-Screen-Plattformer, bei dem alle Gegner erlegt werden müssen, damit der nächste Level geladen wird. Der Titel benötigt mindestens einen Amiga 1200, Fast-RAM wird empfohlen. (cg)

[Meldung: 18. Jul. 2026, 22:45] [Kommentare: 0]
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