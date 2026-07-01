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18.Jul.2026



 Printmagazin: Return, Ausgabe 65
Die 65. Ausgabe des deutschsprachigen Retro-Magazins RETURN ist für 9 Euro zzgl. Versandkosten beim Herausgeber bestellt werden. Zu den Themen des Hefts gehören:
  • Crossover: Shinobi
  • Intellivision Sprint
  • Conquest of the Longbow
  • 40 Jahre Magnetic Scrolls
  • Neu für Amiga: Phantom Leap
  • Commodore 64 Ultimate (Teil 2)
  • NDR Klein Computer – Neu aufgebaut
  • Nintendos Irrwege mit Niederländern
  • RETURN unterwegs: Norsk Teknisk Museum
  • Durchgezappt XL: Spiele mit Pinguin
  • Sega Saturn Klassiker: Dragon Force
  • Neu & verpixelt: Neon Inferno
  • Arcadeklassiker: Under Defeat
  • Return to Play: Wii
  • Racin’ 64 Runde 2
(cg)

[Meldung: 18. Jul. 2026, 22:54] [Kommentare: 0]
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