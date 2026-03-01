Spielankündigung: Operation Backstab

Axel 'Flynn' Friedrich kündigt unter dem Titellink nach Kaboomania sein nächstes Spiel an, das von Spy vs. Spy inspiriert ist. Erscheinen werde es voraussichtlich im ersten Quartal 2027, eine Schwarmfinanzierung mit physischem Produkt ist in Vorbereitung.



Zum Inhalt schreibt der Autor: "Zwei Spione. Ein Auftrag. Nur einer kommt lebend raus. - Berlin, Kalter Krieg, die 80er. Irgendwo in einem verwinkelten Gebäude liegen sie - die streng geheimen Dokumente! Zwei Geheimdienste wollen sie, nur einer kann triumphieren. Ein Agent aus dem Osten, ein Agent aus dem Westen, derselbe Auftrag: Finde die Papiere und verschwinde. Koste es, was es wolle!



In charmanter Low-Res-Pixeloptik durchkämmst du ein verwinkeltes Labyrinth aus Räumen, öffnest Schränke, Schreibtische und Kommoden – und hinterlässt deinem Kontrahenten am besten auch gleich eine kleine Überraschung. Türen und Möbel lassen sich mit einem ganzen Arsenal fieser Fallen präparieren. Schließlich ist nichts befriedigender, als den Gegner in die eigene Bombe laufen zu sehen. Aber Vorsicht: Wer sich nicht merkt, wo er seine "Überraschungen" platziert hat, fliegt schneller in die Luft, als ihm lieb ist. Und wenn sich die beiden Agenten doch einmal im selben Raum begegnen? Dann sprechen die Maschinenpistolen!"



Eigenschaften: Neuinterpretation eines klassischen Spielprinzips

Splitscreen-Duell für zwei Spieler – Schadenfreude garantiert, Freundschaften optional

Solo gegen die KI – ein gerissener Computer-Agent mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad

Unendlich viele prozedural generierte Level – kein Einsatz gleicht dem anderen

Fallen, Tricks und Hinterlist – wer clever plant, gewinnt

Lokaler Highscore – beweise, dass du der bessere Agent bist

Brandneuer Soundtrack von Musiklegende Chris Hülsbeck – Retro-Sound vom Feinsten garantiert! (snx)



[Meldung: 19. Jul. 2026, 05:46] [Kommentare: 0]

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