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20.Jul.2026



 Open-Source-Projekt: IDE-Treiber lide.device 40.12
Das Open-Source-Projekt lide.device stellt einen neuen IDE-Treiber für den Amiga zur Verfügung, der u.a. größere Partition und das Booten von CD-ROM unterstützt. Version 40.12 enthält die folgenden Neuerungen:
  • Fixes AIDE/Simple-IDE build - 40.11 selected an incompatible transfer routine breaking the driver completely for this hardware
  • Minor bugfixes
    • Add more null pointer / alignment checks
    • SCSI handling changed to return HFERR_BadStatus on error with useful sense info
(dr)

[Meldung: 20. Jul. 2026, 14:34] [Kommentare: 0]
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