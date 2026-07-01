|20.Jul.2026
| Open-Source-Projekt: IDE-Treiber lide.device 40.12
Das Open-Source-Projekt lide.device stellt einen neuen IDE-Treiber für den Amiga zur Verfügung, der u.a. größere Partition und das Booten von CD-ROM unterstützt. Version 40.12 enthält die folgenden Neuerungen:
(dr)
- Fixes AIDE/Simple-IDE build - 40.11 selected an incompatible transfer routine breaking the driver completely for this hardware
- Minor bugfixes
- Add more null pointer / alignment checks
- SCSI handling changed to return HFERR_BadStatus on error with useful sense info
[Meldung: 20. Jul. 2026, 14:34] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]