|20.Jul.2026
LinuxJedi
| Amiga-Emulator in Rust: Copperline 0.12.0
Der in Rust verfasste Amiga-Emulator Copperline, ursprünglich bloß zu Diagnosezwecken geschrieben, läuft nun in der Version 12 auch im Browser als WebAssembly-Variante. Außerdem können die Amiga-Modelle A3000 und A4000 mit ihren integrierten SCSI- und IDE-Controllern gebootet werden und die AROS-ROMs wurden optimiert, sodass der Amiga deutlich schneller startet. (dr)
[Meldung: 20. Jul. 2026, 14:41] [Kommentare: 0]
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