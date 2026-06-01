amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
21.Jul.2026
Andreas Wendorf (ANF)


 Audio-Player: FXChainPlayer jetzt auch für Mac OS
Akustikrausch hat FXChainPlayer jetzt auch für Mac OS veröffentlicht. Nach dem Windows-Start im Juni (amiga-news.de berichtete) läuft der native Audioplayer nun auch auf dem Mac (Apple Silicon) und hostet dort VST3-Plugins ebenso wie Audio Units. Damit will er auf beiden Plattformen das sein, was Freunden von Retro und Demoszene bislang gefehlt hat: ein einziger Player für alles.

FXChainPlayer bindet VST3-/AU-Effekte direkt in die Wiedergabe ein, statt eine DAW zu starten, und bringt für Amiga-Hörer einen eigenen Paula- und 68000-Emulator mit. Neben MOD, XM, S3M, IT und MED spielt er die originalgetreu nachgebauten Replayer der Spiele- und Demoszene (TFMX, RJP, MusicLine, AHX/HVL, PreTracker) und lädt als bislang einziger Player sogar native ausführbare Amiga-Musikdateien. Im DJ-Mode lässt sich ein Amiga-Modul mit einem C64-SID oder einer MP3 mixen.

Darüber hinaus spielt er praktisch alles, von FLAC und hochauflösendem DSD bis zu Konsolen-Chiptunes und Spielemusik. Für Sammler bringt er eine ausgereifte Formatbibliothek und ausführliche Datei- und Tag-Infos mit, dazu einen leistungsstarken Export: Tracker-Spuren lassen sich einzeln, jede durch die eigene Plugin-Effektkette, exportieren. Und wer selbst gern bastelt, programmiert sich mit Shader-Code eigene Visualizer, die live auf die laufende Amiga-Musik reagieren.

FXChainPlayer ist kostenlos und kann unter dem Titellink bezogen werden. (nba)

[Meldung: 21. Jul. 2026, 11:31] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.