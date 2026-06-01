Audio-Player: FXChainPlayer jetzt auch für Mac OS

Akustikrausch hat FXChainPlayer jetzt auch für Mac OS veröffentlicht. Nach dem Windows-Start im Juni (amiga-news.de berichtete) läuft der native Audioplayer nun auch auf dem Mac (Apple Silicon) und hostet dort VST3-Plugins ebenso wie Audio Units. Damit will er auf beiden Plattformen das sein, was Freunden von Retro und Demoszene bislang gefehlt hat: ein einziger Player für alles.



FXChainPlayer bindet VST3-/AU-Effekte direkt in die Wiedergabe ein, statt eine DAW zu starten, und bringt für Amiga-Hörer einen eigenen Paula- und 68000-Emulator mit. Neben MOD, XM, S3M, IT und MED spielt er die originalgetreu nachgebauten Replayer der Spiele- und Demoszene (TFMX, RJP, MusicLine, AHX/HVL, PreTracker) und lädt als bislang einziger Player sogar native ausführbare Amiga-Musikdateien. Im DJ-Mode lässt sich ein Amiga-Modul mit einem C64-SID oder einer MP3 mixen.



Darüber hinaus spielt er praktisch alles, von FLAC und hochauflösendem DSD bis zu Konsolen-Chiptunes und Spielemusik. Für Sammler bringt er eine ausgereifte Formatbibliothek und ausführliche Datei- und Tag-Infos mit, dazu einen leistungsstarken Export: Tracker-Spuren lassen sich einzeln, jede durch die eigene Plugin-Effektkette, exportieren. Und wer selbst gern bastelt, programmiert sich mit Shader-Code eigene Visualizer, die live auf die laufende Amiga-Musik reagieren.



FXChainPlayer ist kostenlos und kann unter dem Titellink bezogen werden. (nba)



[Meldung: 21. Jul. 2026, 11:31] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

