21.Jul.2026









Konsolen-Ersatz: CCON mit Ausgabe-Scrolloption

Mit CCON steht ein neuer Konsolen-Handler für AmigaOS 3.x bereit, der sich in die Reihe von CON:, KingCON und ViNCEd einreiht - mit einem entscheidenden Unterschied: ausgabeseitiges Scrollback. CCON puffert 5.000 Zeilen Ausgabehistorie pro Fenster und ermöglicht das Zurückblättern per Tastatur oder Mausrad, auch im Raw-Modus.



Weitere Funktionen umfassen Autovervollständigung mit Ghost-Text aus der History, Tab-Completion, inkrementelle History-Suche per Ctrl+R, umfangreiche Zeilenbearbeitungsfunktionen, Funktionen wie Copy & Paste und Drag & Drop oder SGR-Farbunterstützung.



Bereits kurz nach dem Erstrelease ist bereits Version 1.1 erschienen. Neu hinzugekommen sind fensterspezifische Schriftarten, echte SGR-Soft-Styles, ein Alternate-Screen-Modus für Ed und More, eine gemeinsam genutzte persistente Befehlshistorie sowie sicheres mehrzeiliges Einfügen. Die Scrollback-Suche greift nun auch kontextuell im zurückgescrollten Bereich. Als Highlight kann CCON: in Version 1.1 das systemeigene CON:/RAW: vollständig ersetzen – ähnlich wie KingCON.



CCON ist auf GitHub verfügbar. (nba)



[Meldung: 21. Jul. 2026, 11:53] [Kommentare: 0]

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