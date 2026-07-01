Zwei-Faktor-Authentifizierung: AmiAuth 1.0 für AmigaOS 2.x/3.x

Mit AmiAuth steht ein natives 2FA-Tool für AmigaOS ab Version 2.0 bereit. Es implementiert TOTP (RFC 6238) und HOTP (RFC 4226) - jene Codes, die von GitHub, Google, Microsoft, Banken und zahlreichen anderen Diensten verwendet werden - und ersetzt damit eine Authenticator-App auf dem Smartphone.



AmiAuth verwaltet mehrere Konten in einem optional verschlüsselten Tresor (ChaCha20 + PBKDF2-HMAC-SHA1), erzeugt 6- oder 8-stellige Codes mit Live-Countdown und löst das auf der Plattform kritische Zeitgenauigkeitsproblem: Per SNTP-Synchronisation, manuellem UTC-Offset und locale-basierter Erstschätzung zeigt ein Ampel-Indikator an, wie verlässlich die Systemzeit ist. Konten lassen sich über Standard-"otpauth://"-URIs oder per QR-Code-Import einrichten.



Neben einem CLI mit den Befehlen CODE, ADD, LIST, GET, REMOVE, SYNC und OFFSET gibt es eine ReAction-GUI, die als vollwertige Commodity läuft: Eintrag in Exchange, Hotkey-Aktivierung, WBStartup-tauglich und einzelinstanzfähig. AmiAuth setzt AmigaOS ab 2.0 und ist ohne externe Bibliotheken lauffähig. (nba)



[Meldung: 21. Jul. 2026, 12:19] [Kommentare: 0]

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