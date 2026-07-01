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22.Jul.2026
DjPiotrs


 Shooter-Ankündigung: Nova - Squadron of Hope
Inspiriert von Klassikern wie R-Type ist "Nova - Squadron of Hope" ein in AMOS programmierter, vertikal scrollender Weltraum-Arcade-Shooter. Obgleich das Spiel voraussichtlich erst im November veröffentlicht wird, gibt es bereits ein Vorschauvideo. (snx)

[Meldung: 22. Jul. 2026, 09:07] [Kommentare: 0]
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