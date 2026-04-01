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|22.Jul.2026
| Freestyle - Tales of Itch: Demoversion des Jump'n'Run-Spiels
"Freestyle - Tales of Itch" ist ein per Scorpion Engine erstelltes Jump'n'Run-Spiel (amiga-news.de berichtete). Nun liegt mit dem ersten Level eine Demoversion vor. (snx)
[Meldung: 22. Jul. 2026, 09:07] [Kommentare: 0]
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