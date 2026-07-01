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22.Jul.2026
George Sokianos


 Code-Editor für AmigaOS 4 und MorphOS: Pragtical 3.8.7
George 'walkero' Sokianos hat den "praktischen und pragmatischen" Code-Editor Pragtical für AmigaOS 4 und MorphOS portiert. Es handelt sich dabei ursprünglich um einen Fork von Lite XL und insofern ebenfalls um einen leichtgewichtigen, Lua-basierten Editor, der SDL 3 nutzt.

Download-Seite (snx)

[Meldung: 22. Jul. 2026, 09:08] [Kommentare: 0]
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