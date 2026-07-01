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|23.Jul.2026
| Emulierter Amiga-Handheld: Emulationspaket für Anbernic RG40XX
"armiga" ist eine minimale, auf Buildroot basierende Linux-Distribution für die Handheld-Konsole Anbernic RG40XX, die mittels RetroArch und PUAE einen Amiga emuliert. Die komplette Dokumentation ist derzeit nur auf Spanisch verfügbar. (cg)
[Meldung: 23. Jul. 2026, 23:59] [Kommentare: 1 - 24. Jul. 2026, 08:08]
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