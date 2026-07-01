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24.Jul.2026



 Action-Adventure: Update für Castlevania AGA
Dante Mende hat ein weiteres Update seiner Umsetzung von Konamis NES-Action-Adventure "Castlevania" veröffentlicht: Die Stoppuhr und das Kreuz zum Löschen des Bildschirms wurden hinzugefügt. Die Stoppuhr kostet mindestens 5 Herzen und friert die Gegner auf dem Bildschirm für einige Sekunden ein, wirkt jedoch nicht auf Bosse ab Stufe 3 sowie auf die Sub-Bosse in Level 11. (dr)

[Meldung: 24. Jul. 2026, 07:17] [Kommentare: 1 - 24. Jul. 2026, 08:09]
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