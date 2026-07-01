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|24.Jul.2026
| Bildbearbeitung: Graphic Designer 1.05
Graphic Designer kombiniert Ansätze von Bildbearbeitungs-, DTP- sowie Präsentationsprogrammen und erlaubt das Gestalten von Illustrationen mit bis zu zwölf Ebenen, die später als IFF-Bilddatei exportiert werden können. Die Version 1.05 behebt in erster Linie Fehler, außerdem wurden die FAQ um einige weitere Punkte ergänzt. (dr)
[Meldung: 24. Jul. 2026, 07:37] [Kommentare: 0]
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