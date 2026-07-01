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|24.Jul.2026
| Tastaturgesteuerter Dateimanager: CFile 0.4
Tobias Karlsson, "begeisterter Anhänger von Open-Source- und freier Software", ist gerade dabei, einige Amiga-Tools mithilfe von KI zu erstellen, die er überprüft, testet und beurteilt. Vor kurzem berichteten wir über den Konsolen-Ersatz CCON, nun geht es um CFile: einen zweifensterigen, tastaturgesteuerten Dateimanager, der sich innerhalb eines Vollbild-Zeichenrahmens präsentiert, ganz im Stil der klassischen Zwei-Fenster-Manager.
Der Rahmen wird beim Start entsprechend der jeweils gefundenen Schriftart und dem Bildschirm angepasst, sodass eine kleine benutzerdefinierte Schriftart ein breiteres und höheres Raster erhält, das Layout jedoch gleich bleibt. Dateien werden anhand ihrer Header erkannt (Hunk-Ausführungsdatei, LHA-/LZX-/ZIP-Archiv, ANSI, Text), und jede Funktion führt die für den jeweiligen Typ übliche Aktion aus. Geschrieben in Amiga E erfordert das Tool AmigaOS 2.0+.
Direkter Download: cfile-0.4.lha (54 KB) (dr)
[Meldung: 24. Jul. 2026, 19:46] [Kommentare: 0]
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