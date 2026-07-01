|25.Jul.2026
| Web-basierter Emulator vAmigaWeb: polishing the 2nd gen memory heatmap viewer
Der "Memviewer" in vAmigaWeb ist weiter ausgebaut worden: Unter anderem zeigt er jetzt Lesezugriffe durch die CPU in grün, Schreibzugriffe in rot, Blitter-Schreibzugriffe in blau. Auch die Übersicht über das RAM nutzt jetzt eine "Heatmap", um Bereiche mit aktiven Zugriffen zu illustrieren, das Kickstart-ROM wird hier jetzt neuerdings ebenfalls berücksichtigt. (cg)
[Meldung: 25. Jul. 2026, 22:49] [Kommentare: 0]
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