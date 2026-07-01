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25.Jul.2026



 Amiga Games That Weren't: Tower of the World
"Tower of the World" ist ein unveröffentlichtes Fantasy-Rollenspiel aus Polen, dessen Entwicklung 1996 eingestellt wurde. Amiga Games That weren't hat zahlreiche Screenshots des Titels aus polnischen Magazinen zusammengetragen, außerdem gibt es ein polnisches Video-Interview mit den Entwicklern. (cg)

[Meldung: 25. Jul. 2026, 22:57] [Kommentare: 0]
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