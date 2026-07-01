|26.Jul.2026
reddit
| PD-Sammlung: Amiga Freeware Archive
Das "Amiga Freeware Archive" ist, wie der Name bereits sagt, eine durchsuchbare Sammlung von PD-Spielen und anderer frei kopierbarer Amiga-Software, die zum Zeitpunkt dieser Meldung rund 9,9 GB verteilt auf etwa 18.600 herunterladbare Dateien umfasst.
Der Fokus soll dabei zum einen auf Inhalten liegen, die nicht im Aminet zu finden sind, und zum anderen gehe es darum, solche Dateien leichter zugänglich zu machen, die lediglich als DMS-Archive in den Tiefen von CD-ROM-Abbildern auf Archive.org überliefert sind. (snx)
[Meldung: 26. Jul. 2026, 07:45] [Kommentare: 2 - 26. Jul. 2026, 21:27]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]